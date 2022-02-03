«Омикрон» чаще всего поражает молодежь

&#171;Омикрон&#187; чаще всего поражает молодежь
Анна Попова. Фото: kremlin.ru

Стало известно, какая категория людей наиболее подвержена заражению омикрон-штаммом.

По словам руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, люди в возрасте от 20 до 30 лет чаще заражаются новой вариацией коронаируса «омикрон». Об этом глава ведомства заявила в четверг, 3 февраля, в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 1».

Анна Попова отметила, что молодежь заболевает омикрон-штаммом намного больше потому, что имеет внушительное число контактов.

«Сегодня вовлекаются подростки достаточно активно, потому что тоже очень высокая степень контактов, и пока — это очень хорошо — невысокие уровни заболеваемости у людей старше 60 лет», — констатировала глава Роспотребнадзора.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Анна Попова рассказала о пациенте, болеющем COVID более 80 дней.

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