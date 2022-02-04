Заявки о дистанционном закрытии больничных петербуржцы смогут отправить с 8 утра 4 февраля

Портал «Здоровье петербуржца» начнет принимать сообщения о дистанционном закрытии больничного с вечера 4 февраля, но оставить соответствующую заявку горожане могут уже утром.
Так, служба 122 начнет принимать звонки от выздоровевших горожан с 08:00, сообщил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.
Те, кому нужно выписаться скорее, могут обращаться по телефону 122. Горожанам нужно будет ответить на несколько вопросов бота, после чего вся информация поступит в поликлинику, где был открыт больничный лист. В течение дня работники свяжутся с пациентом для уточнения данных. Такой же алгоритм действий будет и при обращении через сайт.
Только при подтверждении информации, листок о нетрудоспособности будет закрыт.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что удаленная выписка с больничного поможет сократить очереди в поликлиниках, также жители города смогут получить своевременную помощь.