Заявки о дистанционном закрытии больничных петербуржцы смогут отправить с 8 утра 4 февраля

Заявки о дистанционном закрытии больничных петербуржцы смогут отправить с 8 утра 4 февраля
Те, кому нужно выписаться быстрее, уже с утра пятницы смогут обращаться по телефону 122. Фото: pixabay.com

Портал «Здоровье петербуржца» начнет принимать сообщения о дистанционном закрытии больничного с вечера 4 февраля, но оставить соответствующую заявку горожане могут уже утром.

Так, служба 122 начнет принимать звонки от выздоровевших горожан с 08:00, сообщил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Те, кому нужно выписаться скорее, могут обращаться по телефону 122. Горожанам нужно будет ответить на несколько вопросов бота, после чего вся информация поступит в поликлинику, где был открыт больничный лист. В течение дня работники свяжутся с пациентом для уточнения данных. Такой же алгоритм действий будет и при обращении через сайт.

Только при подтверждении информации, листок о нетрудоспособности будет закрыт.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что удаленная выписка с больничного поможет сократить очереди в поликлиниках, также жители города смогут получить своевременную помощь.

122 больничный новости СПб


 

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