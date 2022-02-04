Суд отправил под домашний арест бывшего сотрудника ГИБДД, избившего девушку-оперативника

Суд отправил под домашний арест бывшего сотрудника ГИБДД, избившего девушку-оперативника
Бывшего сотрудника ГИБДД, избившего девушку-оперативника, отправили под домашний арест. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Василеостровский районный суд Петербурга отправил под домашний арест бывшего инспектора петербургского ГИБДД Александра Колесникова. Он был уволен из органов после конфликта в отделе полиции с коллегой из уголовного розыска.

Экс-сотрудник ГИБДД будет находиться под домашним арестом до 1 апреля, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Напомним, инцидент произошел в ночь на 1 февраля в 37-м отделе полиции на Васильевском острове. В ходе конфликта с сотрудниками ГИБДД пострадала девушка-оперативник. ходе словесной перепалки сотрудник ГИБДД увидел у девушки кобуру с пистолетом и потребовал, чтобы она показала удостоверение. Начальник смены потребовала, чтобы мужчина пропустил сотрудника полиции, однако он не обратил на это внимание. Девушка оттолкнула мужчину, после чего несколько раз замахнулась на его коллегу, сотрудник ГИБДД повалил ее на пол и применил к ней физическую силу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что подозреваемая занимала должность старшего инспектора отдела ГИБДД ОМВД России по Петродворцовому району Санкт-Петербурга. Как полагает следствие, не позднее 12 августа прошлого года женщина получила от местного жителя, через посредника, взятку в сумме 180 тыс рублей за незаконную выдачу нового водительского удостоверения.

гибдд домашний арест полиция


 

Новости партнеров
«Не живу, а существую»: Стас Пьеха объяснил, почему «забыл» про бабушку
«Не живу, а существую»: Стас Пьеха объяснил, почему «забыл» про бабушку
Перепутал папки: Борис Джонсон
Перепутал папки: Борис Джонсон "дал маху" во время встречи с Зеленским в Киеве
Выходные унесли жизни пятерых известных личностей: страна лишилась не только Куравлева и Мережко
Выходные унесли жизни пятерых известных личностей: страна лишилась не только Куравлева и Мережко
Женщина-опер vs гашники: победителя выявит проверка ГУ МВД
Женщина-опер vs гашники: победителя выявит проверка ГУ МВД
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Суд отправил под домашний арест бывшего сотрудника ГИБДД, избившего ...
Россияне смогут быстрее вернуть деньги за ипотеку благодаря изменениям в законе
ЦБ может обязать российские банки обяжут возвращать клиентам похищенные ...
Петербуржцы пережили самую холодную ночь с 12 января: почти -20 градусов
Заявки о дистанционном закрытии больничных петербуржцы смогут отправить с 8 ...
Спасатели деблокировали пострадавшего из искореженного в ДТП авто на КАД
Российские пенсионеры ощутят повышение пенсий только в апреле
Комитет по благоустройству обещает избавить платные парковки от снега