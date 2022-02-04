Суд отправил под домашний арест бывшего сотрудника ГИБДД, избившего девушку-оперативника

Василеостровский районный суд Петербурга отправил под домашний арест бывшего инспектора петербургского ГИБДД Александра Колесникова. Он был уволен из органов после конфликта в отделе полиции с коллегой из уголовного розыска.

Экс-сотрудник ГИБДД будет находиться под домашним арестом до 1 апреля, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Напомним, инцидент произошел в ночь на 1 февраля в 37-м отделе полиции на Васильевском острове. В ходе конфликта с сотрудниками ГИБДД пострадала девушка-оперативник. ходе словесной перепалки сотрудник ГИБДД увидел у девушки кобуру с пистолетом и потребовал, чтобы она показала удостоверение. Начальник смены потребовала, чтобы мужчина пропустил сотрудника полиции, однако он не обратил на это внимание. Девушка оттолкнула мужчину, после чего несколько раз замахнулась на его коллегу, сотрудник ГИБДД повалил ее на пол и применил к ней физическую силу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что подозреваемая занимала должность старшего инспектора отдела ГИБДД ОМВД России по Петродворцовому району Санкт-Петербурга. Как полагает следствие, не позднее 12 августа прошлого года женщина получила от местного жителя, через посредника, взятку в сумме 180 тыс рублей за незаконную выдачу нового водительского удостоверения.