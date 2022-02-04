В ноябре петербуржцы начнут получать единые квитанции за ЖКУ

Первые квитанции петербуржцы получать уже в ноябре 2022 года. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Первые квитанции петербуржцы получать уже в ноябре 2022 года. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Северной столице запланирован переход на единую квитанцию для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Уже в ноябре горожане смогут увидеть обновленные квитки.

Процесс будет поэтапным, рассказал первый заместитель председателя Жилищного комитета Роман Канивцов в эфире телеканала «Санкт-Петербург». Обновление квитанций будет осуществляться по районам города в рамках пилотных проектов.

Перед тем, как перейти к единой квитанции, горожан проинформируют об этом на старой квитанции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в феврале в квитанциях ЖКХ появится новая строка с пени. Сумма штрафа с января будет высчитываться на основании ставки рефинансирования Банка России и составит 1/300 суммы долга. Т.е. за каждый день просроченного платежа будет начисляться 0,04% от суммы задолженности. Чем дольше не платишь – тем больше сумма пени.