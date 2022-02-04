Неизвестный вонзил нож местному жителю в квартире на Подвойского

Неизвестный вонзил нож местному жителю в квартире на Подвойского
Мужчину госпитализировали. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В Невском районе Петербурга мужчина получил ножевое ранение.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел 3 февраля в квартире дома по улице Подвойского.

Из НИИ Скорой помощи поступило сообщение о том, что с колото-резаной раной груди справа, проникающей в плевральную полость, травматическим шоком-3, в состоянии клинической смерти госпитализирован мужчина.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили мужчину 1987 года рождения с ножевым ранением груди. Его госпитализировали, однако в НИИ Скорой помощи он скончался. Видеонаблюдение у дома отсутствует. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на проспекте Народного Ополчения мужчина ломал ребра супруге.

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