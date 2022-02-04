Неизвестный вонзил нож местному жителю в квартире на Подвойского

В Невском районе Петербурга мужчина получил ножевое ранение.
Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел 3 февраля в квартире дома по улице Подвойского.
Из НИИ Скорой помощи поступило сообщение о том, что с колото-резаной раной груди справа, проникающей в плевральную полость, травматическим шоком-3, в состоянии клинической смерти госпитализирован мужчина.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили мужчину 1987 года рождения с ножевым ранением груди. Его госпитализировали, однако в НИИ Скорой помощи он скончался. Видеонаблюдение у дома отсутствует. Возбуждено уголовное дело.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на проспекте Народного Ополчения мужчина ломал ребра супруге.