На Народного Ополчения мужчина ломал ребра супруге

Росгвардейцы задержали пьяного петербуржца, который избил женщину.
Об этом сообщает пресс-служба Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Петербургу и Ленобласти 31 января.
Горожанина задержали среди ночи, в 00:30. Он уже был ранее судим за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. В этот раз мужчина нанес телесные повреждения собственной жене. Оперативникам сообщили, что в одной из квартир дома на проспекте Народного Ополчения произошел бытовой конфликт. Пьяный балагур нанес супруге множественные удары в область головы и туловища.
Женщину госпитализировали в больницу. Ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение
головного мозга и переломы нескольких ребер.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что трое пьяных пассажиров устроили погром в петербургском трамвае.