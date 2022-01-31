На Народного Ополчения мужчина ломал ребра супруге

Росгвардейцы задержали пьяного петербуржца, который избил женщину.

Об этом сообщает пресс-служба Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Петербургу и Ленобласти 31 января.

Горожанина задержали среди ночи, в 00:30. Он уже был ранее судим за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. В этот раз мужчина нанес телесные повреждения собственной жене. Оперативникам сообщили, что в одной из квартир дома на проспекте Народного Ополчения произошел бытовой конфликт. Пьяный балагур нанес супруге множественные удары в область головы и туловища.

Женщину госпитализировали в больницу. Ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и переломы нескольких ребер.