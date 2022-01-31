На Народного Ополчения мужчина ломал ребра супруге

На Народного Ополчения мужчина ломал ребра супруге
Женщину доставили в больницу. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Росгвардейцы задержали пьяного петербуржца, который избил женщину.

Об этом сообщает пресс-служба Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Петербургу и Ленобласти 31 января.
Горожанина задержали среди ночи, в 00:30. Он уже был ранее судим за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. В этот раз мужчина нанес телесные повреждения собственной жене. Оперативникам сообщили, что в одной из квартир дома на проспекте Народного Ополчения произошел бытовой конфликт. Пьяный балагур нанес супруге множественные удары в область головы и туловища.

Женщину госпитализировали в больницу. Ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение

головного мозга и переломы нескольких ребер.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что трое пьяных пассажиров устроили погром в петербургском трамвае.
новости СПб перелом ребра происшествие росгвардия сотрясение мозга


 

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На Народного Ополчения мужчина ломал ребра супруге
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