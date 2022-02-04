В Петербурге суточная заболеваемость COVID выросла почти до 22 тысяч

В Петербурге суточная заболеваемость COVID выросла почти до 22 тысяч
В Петербурге продолжают выявлять новые случаи заражения. Фото: комитет по здравоохранению

Петербургская статистика по зараженным коронавирусом продолжает пополняться новыми случаями. За минувшие сутки болезнь подхватил еще 21 832 человек.

Об этом стало известно сегодня, 4 февраля. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, 1 614 человек выздоровели и прекратили лечение, еще 57 пациентов скончались.

Тем временем госпитализация за сутки потребовалась 762 пациента с ковидом. В федеральной статистике город на Неве занимает второе место по заболеваемости новым вирусом. На первом — Москва, третье — у Подмосковья.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ограничения для людей, контактировавших с зараженными коронавирусной инфекцией, в скором времени могут быть сняты. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

коронавирусная пандемия новости СПб


 

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