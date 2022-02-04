Планку доходов самозанятых программистов предложили поднять до 5 млн в год

Планку доходов самозанятых программистов предложили поднять до 5 млн в год
Зарплату «надомным» работникам планируется повысить с 2,4 миллионов рублей до 5 миллионов рублей в год. Фото: Pixabay

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил поднять планку доходов для самозанятых IT-специалистов с 2,4 млн до 5 млн рублей в год.

Речь идет о минимальном уровне дохода самозанятых программистов, которые привлекаются платформами для оказания услуг потребителям. Сейчас такие сотрудники платят государству 6% с доходов, полученных от работы с компаниями и индивидуальными предпринимателями, и 4% — с физлицами.

Как сообщили «Известия», повышение зарплаты «надомным» работникам может увеличить число официально зарегистрированных самозанятых, которые будут платить налоги по льготной ставке. Такие меры позволят многим из них выйти из тени.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в начале февраля гражданам России придут дополнительные деньги сверх привычной заработной платы. В случае, если работодатель откажется повысить уровень дохода, то его ждет денежное взыскание в виде штрафа до 5 000 рублей.

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