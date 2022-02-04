«Точку не ставим»: добровольцы «Команды 47» помогают жителям Ленобласти с зимней уборкой

В Ленобласти стартовала акция «Команда заботы», в рамках которой волонтеры «Команды 47» каждый день помогают нуждающимся в поддержке жителям.

В настоящий момент очень актуален вопрос зимней уборки, поэтому добровольцы активно занимаются расчисткой домов ветеранов, пожилых людей, многодетных семей от снега и наледи. Кроме этого волонтеры оказывают и много другой посильной помощи. Об этом Online47 рассказала вице-губернатор Ленобласти по внутренней политике Анна Данилюк.

Данилюк отметила, что список добрых дел в регионе пополняется все большими пунктами и не собирается заканчиваться. Точку в нем ставить команда не собирается, ведь помощь людям нужна ежедневно.

«Первыми стали сто ветеранов — все они живут частном секторе. Также мы позаботимся о жителях блокадного Ленинграда и тружениках тыла, живущих как в частных, так и в многоквартирных домах», — отметила вице-губернатор.

Уборка снега проходит в рамках проекта «Команда заботы». Так, «Команда47» проходит зимний этап адресной акции «Снежный десант». В ней принимают участие добровольцы, депутаты, сторонники и члены «Единой России».

Один из примеров оказанной помощи — устранение снежной лавины, которая заблокировала вход в дом жителю блокадного Ленинграда, ветерану труда, учителю физкультуры Виктору Васильевичу Савельеву.

Также волонтеры проложили на участке пожилого человека специальные тропинки. Еще одним жестом помощи стало расчистка катка в Лодейном Поле и территории детского сада №28 в городе Волосово. Кроме того волонтеры рассказали ребятам, как важны профессии дворников, уборщиков и дорожных рабочих, обратив внимание на специализированную технику.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Санкт-Петербург, в отличие от Ленобласти, не будет привлекать к уборке снега заключенных. В регионе решили ввести весьма неординарную практику и привлечь к уборке снега и наледи с дорог заключенных и бездомных.