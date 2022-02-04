Из-за загоревшегося пластика пожар на заводе в Красносельском районе достиг повышенного ранга

Из-за загоревшегося пластика пожар на заводе в Красносельском районе достиг повышенного ранга
Из-за загоревшегося пластика пожар на заводе в Красносельском районе достиг повышенного ранга. Фото: группа "Вконтакте"/"ДТП и ЧП СПБ"

Днем 4 февраля, в пятницу, на Волхонском шоссе, 116 загорелся завод по переработке отходов.

Причиной возгорания завода в Красносельском районе стал воспламенившийся пластик. Об этом сообщает 78.ru.

Все произошло около 15:26, тогда в экстренные службы поступило сообщение о происшествии, на которое отправили 30 специалистов и 6 машин.

По прибытию выяснилось, что обстановка успела обгореть в общей сложности на 50 квадратных метрах. В 15:55 спасатели были вынуждены пожать дополнительный номер 1 БИС.

Спустя более 15 минут возгорание удалось локализовать.

На настоящий момент сведения о пострадавших не поступали. Все детали происшествия выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на Омской улице, 2 пожар разгорелся в двухкомнатной квартире. Спасатели уменьшили огонь достаточно быстро, но это не спасло несчастную квартиру.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу красносельский район ленобласть пожар


 

Новости партнеров
Петербуржцы стали самыми
Петербуржцы стали самыми "хладнокровными": только 27% переживают за здоровье близких из-за "омикрона"
«Постомикронный» синдром: от потери голоса до сосудистого спазма
«Постомикронный» синдром: от потери голоса до сосудистого спазма
Врач рассказал о симптомах заражения
Врач рассказал о симптомах заражения "омикроном"
Восемь симптомов заражения
Восемь симптомов заражения "омикроном", которые проявляются в первые сутки
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Из-за загоревшегося пластика пожар на заводе в Красносельском районе достиг ...
Порядок выплаты детских пособий изменится с 1 апреля
Уже в апреле пожилые россияне получат рекордно проиндексированную пенсию
Вирусолог предупредил: объединение «дельты» и ...
Назван продукт, который повышает риск развития деменции
В Смольном рассказали, как дистанционно закрыть больничный
На Омской улице за считанные минуты обгорела двушка
Прогнозы экспертов: рублю пророчат обвал