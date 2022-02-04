Из-за загоревшегося пластика пожар на заводе в Красносельском районе достиг повышенного ранга

Из-за загоревшегося пластика пожар на заводе в Красносельском районе достиг повышенного ранга. Фото: группа "Вконтакте"/"ДТП и ЧП СПБ"

Из-за загоревшегося пластика пожар на заводе в Красносельском районе достиг повышенного ранга. Фото: группа "Вконтакте"/"ДТП и ЧП СПБ"

Днем 4 февраля, в пятницу, на Волхонском шоссе, 116 загорелся завод по переработке отходов.

Причиной возгорания завода в Красносельском районе стал воспламенившийся пластик. Об этом сообщает 78.ru.

Все произошло около 15:26, тогда в экстренные службы поступило сообщение о происшествии, на которое отправили 30 специалистов и 6 машин.

По прибытию выяснилось, что обстановка успела обгореть в общей сложности на 50 квадратных метрах. В 15:55 спасатели были вынуждены пожать дополнительный номер 1 БИС.

Спустя более 15 минут возгорание удалось локализовать.

На настоящий момент сведения о пострадавших не поступали. Все детали происшествия выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на Омской улице, 2 пожар разгорелся в двухкомнатной квартире. Спасатели уменьшили огонь достаточно быстро, но это не спасло несчастную квартиру.