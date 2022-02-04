На Омской улице за считанные минуты обгорела двушка

На Омской улице за считанные минуты обгорела двушка
На Омской улице за считанные минуты обгорела двушка. Фото: "Яндекс.Карты"

В Приморской районе на Омской улице, 2 пожар разгорелся в двухкомнатной квартире. Спасатели уменьшили возгорание достаточно быстро, но это не спасло несчастную квартиру.

В 14:23 4 февраля в экстренные службы поступило сообщение, что в Приморском районе начался пожар. Спасатели в составе 3 единицы техники от МЧС и 15 человек личного состава выехали на место.

По прибытию было установлено, что на Омской улице отдельная двушка частично обгорела на площади 8 квадратных метров.

Пожар удалось только локализовать, но не потушить в 14:45.

В настоящий момент сведения о пострадавших не поступали. Все детали и подробности произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 4 февраля, в Невском районе Петербурга произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в 14:01. Выяснилось, что на улице Седова у дома 79 в автомобиле марки «ВАЗ 2114» сгорели сгораемые части.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу ленобласть омская улица пожар происшествия


 

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