За год средняя стоимость «квадрата» на вторичке Петербурга подросла почти на 30%

За год средняя стоимость &#171;квадрата&#187; на вторичке Петербурга подросла почти на 30%
За год средняя стоимость "квадрата" на вторичке Петербурга подросла почти на 30%. Фото: pixabay

В Северной столице по прошествии года наблюдается подорожание многокомнатных квартир на вторичном рынке. Эксперты подсчитали, что цены выросли примерно на 30%.

Исследование провело петербургское агентство недвижимости «ДАРКО». Для анализа были выбраны квартиры-студии и многокомнатные жилые площади.

Отмечается, что с 15 января 2021 года по 15 января 2022 года средняя стоимость многокомнатных квартир на вторичном рынке выросла на 24,98%. Таким образом, на настоящий момент средний квадрат в Петербурге обойдётся в 201,9 тысяч рублей.

Самый большой рост заметен в многокомнатном сегменте, где средняя стоимость «квадрата» за год выросла на 28,9%. На квартиры-студии цены выросли на 22,2%, что является минимальной динамикой среди всех категорий квартир на вторичном рынке в процентах, средний «квадрат» в квартирах-студиях сейчас можно взять за 212,6 тысяч рублей.

Касательно трехкомнатных вторичных квартир, то стоимость квадратного метра в них выросла на 38,6 тысяч рублей, и сейчас подобная квартира обойдется в 192,2 тысячи рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по мнению финансиста, сэкономить при покупке жилья могут помочь программы льготного кредитования и оформление ипотеки на максимальный срок.

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