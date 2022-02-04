С 7 февраля обязанности директора СПБ ГБУ «Ленсвет» будет исполнять Владимир Резниченко

С 7 февраля обязанности директора СПБ ГБУ "Ленсвет" будет исполнять Владимир Резниченко. Фото: СПб ГБУ "Ленсвет"

С 7 февраля обязанности директора СПБ ГБУ "Ленсвет" будет исполнять Владимир Резниченко. Фото: СПб ГБУ "Ленсвет"

Владимир Резниченко стал новым директором СПб ГБУ «Ленсвет».

К исполнению своих обязанностей Резниченко приступит с 7 февраля, об этом сообщают в пресс-службе вице-губернатора Сергея Дрегваля.

Дрегваль отметил, что для учреждения будут полезны управленческий опыт, глубокие экономические знания и понимание энергетических процессов нового директора.

Владимир Резниченко родился в Санкт-Петербурге. Он обучался в Санкт-Петербургском государственном университете экономики и финансов, имеет степень кандидата экономических наук. До перехода организацию «Ленсвет» Резниченко работал заместителем гендиректора по развитию и реализации стратегии в ЕИРЦ «Петроэлектросбыт».

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