Врач предупредил об опасности уличной обуви в квартире

Врач предупредил об опасности уличной обуви в квартире
На уличной обуви присутствует бактериальная флора: частицы слюны, мокроты и собачьих экскрементов. Фото: unsplash

Врач общей практики Денис Прокофьев рассказал об опасности, которая кроется в использовании уличной обуви в домашних условиях.

Врач рассказал телеканалу «Москва 24», что на подошвах ботинок скапливаются множество патогенных микроорганизмов, среди которых вирусы и грибковые инфекции. Человек может легко заразиться всего лишь пройдясь босыми ногами по затоптанному уличной обувью полу. Особенно опасно, если на ногах есть даже незначительные порезы или повреждения. При этом лечение от микоза занимает вплоть до года.

На уличной обуви присутствует бактериальная флора: частицы слюны, мокроты и собачьих экскрементов. Особенно заражению тяжелым инфекциям через грязную обувь подвержены больные диабетом.

Врач посоветовал перед входом домой обрабатывать подошвы специальными приспособлениями. Можно использовать, например, дезинфицирующий коврик. А дома лучше ходить в полиуретановых шлепанцах, которые легко мыть.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что вирусолог предупредил: объединение «дельты» и «омикрона» может быть крайне опасным.

грибковая инфекция микоз опасность уличная обувь


 

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