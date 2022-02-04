В Смольном объяснили туман с запахом гари в Петербурге

Комитет по природопользованию объяснил петербуржцам, откуда взялся неприятный запах во время тумана, на который начали жаловаться с вечера 3 февраля.

В пресс-службе городского ведомства сообщили, что большая часть жалоб на запах гари поступала от жителей Невского, Красногвардейского, Красносельского, Московского, Кировского, Выборгского и Приморского районов. Наличие запаха в некоторых районах подтвердилось, но химического загрязнения в воздухе не нашли.

«Повсеместные жалобы на наличие запахов могут быть обусловлены сложившимися метеопараметрами, в том числе условиями рассеивания загрязняющих веществ, зависящих от температурных инверсий, перемещения вертикальных и горизонтальных слоев атмосферного воздуха», – объяснили в комитете.

В настоящее время за загрязнением воздуха во всех районах Северной столицы следят 25 автоматических станций. В отдельных местах системы зафиксировали незначительные повышения разовых концентраций по окисям азота, но говорить о превышении нормы можно будет только по истечении суток.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Петербург накрыл плотный туман.