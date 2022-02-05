Несколько районов остались без уборки снега в субботу утром

Несколько районов остались без уборки снега в субботу утром
Уборочная техника в Петербурге 5 февраля. Фото: скриншот карты Комитета по благоустройству

В Петербурге началась утренняя уборка. Уборочная техника по распределению противоголедных материалов начала уборку городских дорог и улиц. Однако не все районы оказались удостоены ее внимания.

Согласно данным онлайн-карты на сайте комитета по благоустройству города, больше всего спецтехники замечено в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах.

Не видно спецтехники в спальных районах. Красносельский, Кировский, Петродворцовый районы пока не убирают совсем. Невский район также проигнорировали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что улицы в Петербурге снова замело снегом. Однако уборочная техника не торопится его убирать. Скоро из-за потепления снег начнет таять и превратится в гололед.

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