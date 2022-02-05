Россиянам рассказали об опасности консервов

В России на фоне коронавируса резко вырос спрос на туалетную бумагу, крупы и консервы. Фото: Pixabay

В России на фоне коронавируса резко вырос спрос на туалетную бумагу, крупы и консервы. Фото: Pixabay

Диетолог Елена Соломатина рассказала, что ряд консервов содержит добавку, которая способна спровоцировать серьезные заболевания, в том числе онкологические.

Она отметила, что некоторые вещества вызывают у людей повышенное давление. Эксперт добавила, что консервы можно поделить на два типа: домашнего приготовления и промышленного, сообщает радио «Sputnik». При чем оба варианта могут быть опасны для здоровья при регулярном употреблении. Кроме того, в консервах много соли.

«Чрезмерное употребление соли задерживает жидкость в организме, то есть может спровоцировать повышение давления у людей, которые к этому склонны, и даже гипертонический криз», — сказала диетолог.

Также большое количество соли пагубно влияет на метаболические процессы. Диетолог также отметила, что консервы могут вызвать развитие онкологического заболевания в связи с повышенной концентрацией бензоата в составе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что домашние заготовки плохого качества могут стать причиной появления ботулизма — опасного инфекционного заболевания, которое может обернуться печальными последствиями и даже летальным исходом. За 2020 год в России от ботулизма пострадали 60 человек, шестеро из них умерли.