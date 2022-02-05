Дорожный конфликт на Софийской улице закончился госпитализацией

В Пушкинском районе Петербурга устанавливаются обстоятельства дорожного конфликта, в результате которого пострадали три человека.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, инцидент произошел 4 февраля. В полицию поступило сообщение от 27-летнего водителя автомобиля «Форд». По его словам, по улице Софийская на пересечении с Заводским проспектом у него произошел конфликт с 60-летним водителем автомобиля «Газель», пассажир которого несколько раз выстрелил из травматического пистолета в сторону заявителя, а сам заявитель в ответ в сторону нападавших распылил газовый баллончик.

В результате конфликта все участники были госпитализированы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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