Дорожный конфликт на Софийской улице закончился госпитализацией

Дорожный конфликт на Софийской улице закончился госпитализацией
Мужчину госпитализировали. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В Пушкинском районе Петербурга устанавливаются обстоятельства дорожного конфликта, в результате которого пострадали три человека.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, инцидент произошел 4 февраля. В полицию поступило сообщение от 27-летнего водителя автомобиля «Форд». По его словам, по улице Софийская на пересечении с Заводским проспектом у него произошел конфликт с 60-летним водителем автомобиля «Газель», пассажир которого несколько раз выстрелил из травматического пистолета в сторону заявителя, а сам заявитель в ответ в сторону нападавших распылил газовый баллончик.

В результате конфликта все участники были госпитализированы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербурженка получила нож в грудь от соседки по дому на Белы Куна.

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