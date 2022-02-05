Эксперт рассказал, кто и как может забрать вашу дачу

Адвокат, партнёр Criminal Defense Firm Артем Половинкин рассказала о потенциальных рисках стать жертвой мошенников и остаться без дачи.

По его словам, риски попасть в список жертв мошенников увеличивается, если ваш загородный дом экономически привлекателен, находится в престижном и популярном районе.

Эксперт отметил, для того, чтоб не попасть в руки мошенников, нельзя допускать возможность заочного проведения сделок с ней в ваше отсутствие, то есть от вашего имени, по доверенности. Для этого на каждый конкретный объект недвижимости нужно подать заявку в Росреестр через МФЦ или портал Госуслуг, чтобы все сделки с ним совершались только при вашем личном участии, получив официальный документ о регистрации такой записи, сообщает агентство «Прайм».

Адвокат рекомендует » хранить документы, подтверждающие право собственности на недвижимость, особенно свидетельства, в условиях, исключающих несанкционированный и быстрый доступ к ним посторонних лиц, внимательно изучать перед выдачей, подписанием и сохранять себе копии доверенностей на управление вашим имуществом, а, по возможности, не выдавать их без острой на то необходимости и без права передоверия».

Лучше всего перед сделкой купли-продажи дачи или участка заранее документально проверить прозрачность и законность оформления права собственности, узнать категорию земель, если вы собираетесь начать строительство на земельном участке, есть ли разрешение на строительство.

Иначе заинтересованные госорганы и лица, чьи законные интересы даже формально нарушены вами, могут через суд обязать вас снести построенный объект. К тому же часто стоимость таких загородных объектов недвижимости, делает их привлекательными для злоумышленников, о чем нельзя забывать собственникам таких домов.

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