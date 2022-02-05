Купчинскую улицу залило водой из-за прорыва трубы

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга произошла коммунальная авария. Под слоем воды оказалась Купчинская улица.

Трубу с холодной водой прорвало вечером субботы, 5 февраля, в районе домов №№ 29 и 30. Подробности очевидцы рассказали в группе «Купчино — Фрунзенский район | Подслушано» в социальной сети «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах видно, что вода затопила проезжую часть. Водителям рекомендовали перепарковать свои автомобили с места разлива.

В пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» сообщили, что аварийная бригада уже провела обследование и занимается локализацией вытекания.

На участке возможно образование гололедицы. Водителям и пешеходам стоит соблюдать особую осторожность.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 2 февраля проезжая часть в Кировском районе оказалась залитой горячей водой.