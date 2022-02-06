В мире коронавирусом заразилось почти 393 млн млн человек

В мире коронавирусом заразилось почти 393 млн млн человек
Коронавирус распространяется по всему миру. Фото: Pixabay

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире подбирается к 393 миллионам, а число летальных исходов превысило — 5,7 миллиона. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Согласно данным, по состоянию на утро 1 февраля в университет поступили сведения о 392 917 398 зараженных и 5 732 506 умерших. Вакцинированы от коронавируса в мире 10 043 877 459 человек.

Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в американский университет, зарегистрировано в США — 76 448 290. Далее следуют Индия (42 080 664), Бразилия (26 484 546).

В России, по данным университета, общее число инфицированных достигло 12 433 643. Жертв коронавируса в РФ насчитывается 328 014.

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