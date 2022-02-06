Коронавирусом за сутки заразились 21,4 тысячи петербуржцев

Коронавирусом за сутки заразились 21,4 тысячи петербуржцев
Коронавирус продолжает буйствовать на территории Петербурга. Фото: pexels

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Еще 21 448 петербуржцев сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение минувших суток.

Об этом сегодня, 6 февраля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением ковида. Всего с начала пандемии в Северной столице заболели 1 143 980 местных жителя. При этом 890 428 пациентов смогли вылечиться от инфекции, в том числе 5 863 за последние сутки.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй стала Москва, где коронавирус подхватили еще 18 856 человек. Третье место у Подмосковья — 10 443 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что стало известно, как группа крови влияет на течение коронавируса.

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