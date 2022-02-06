Россияне рассказали, сколько накоплений нужно для спокойной жизни

Россияне рассказали, сколько накоплений нужно для спокойной жизни
22% россиян будет достаточно финансовой подушки в 100 тысяч рублей. Фото: pixabay

Россияне поделились, какая финансовая подушка им нужна для спокойной жизни.

Опрос Райффайзенбанка показал, что трети россиян (29%) для спокойной жизни нужно до 500 тысяч рублей накоплений. Об этом пишет РБК.

22% россиян будет достаточно финансовой подушки в 100 тысяч рублей. Столько же опрошенных заявили, что спокойную жизнь им обеспечит только миллион рублей, отложенный на «черный день».

9% респондентов хотели бы иметь сбережения до 3 миллионов рублей, еще 18% назвали суммы более 3 миллионов рублей.

Самые большие суммы назвали жители Москвы. Каждый третий указал, что ему будет достаточно 3 миллиона рублей, четверть — миллион рублей, еще 24% — 500 тысяч рублей, 13% — 100 тысяч рублей.

70% россиян признались, что на самом деле у них нет никаких финансовых подушек.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в России хотят использовать пенсионные накопления для покупки жилья.

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