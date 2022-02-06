Проспект Стачек продолжают атаковать пожары: 20 спасателей тушили 47 здание

Проспект Стачек продолжают атаковать пожары: 20 спасателей тушили 47 здание
Проспект Стачек продолжают атаковать пожары: 20 спасателей тушили 47 здание. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

На проспекте Стачек уже второй день спасатели устраняют пожары. На этот раз загорелся металлический контейнер.

Около 13:13 шестого февраля, в воскресенье, экстренным службам поступило сообщение: в Кировском районе произошел пожар на проспекте Стачек, 47. На место отправили 4 единицы техники от МЧС и 20 человек личного состава.

Виновником происшествия стал металлический контейнер размером 10х2,5 метра. После проведенных мероприятий пожар удалось локализовать в 13:35.

На настоящий момент сведения о пострадавших не поступали.

Причины пожара не уточняются, все детали и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга пожар разгорелся в однокомнатной квартире на Ораниенбаумском проспекте, 37, корпус 1. Благодаря работе спасателей огонь удалось локализовать менее, чем за 30 минут.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу ленобласть пожар проспект стачек


 

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