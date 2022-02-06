Пешеход поджидал автобус на проезжей части пересечения Кадетской линии и Среднего проспекта В.О

В Санкт-Петербурге судьбоносная встреча случилась между пешеходом и автобусом на пересечении Кадетской линии и Среднего проспекта В.О. Мужчина ходил по проезжей части на запрещенный сигнал светофора, после чего был сбит одним из поворачивающих автобусов.

Все произошло в воскресенье, 6 февраля в районе от 15 до 16 часов. По словам очевидцев, мужчина вышел на перекрёсток, когда горел красный свет и какое-то время оставался на дороге. В результате его сбил автобус, после чего мужчина был госпитализирован в удовлетворительном состоянии Скорой. Об этом пишет 78.ru.

В настоящий момент по факту ДТП полиция проводит проверку.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на севере Петербурга мужчина с ломом сначала напал на автомобиль бизнес-тренера, а после распылил ему самому в лицо перцовый баллончик. Злоумышленник был задержан.