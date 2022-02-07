Россиянам могут разрешить любую самооборону при защите дома

В Госдуме выступили с предложением дать россиянам право применять любые способы самообороны в случае нападения на их дом.

Как сообщают «Известия», автор законопроекта Ярослав Нилов уже направил документ для получения отзыва в правительство и Верховный суд.

По словам депутата, человек, который обороняется от преступника, чтобы защитить себя и семью, не должен оказываться на скамье подсудимых за превышение самообороны.

Авторы законопроекта считают, что граждан нужно наделить правом на использование любого способа самообороны в случае защиты своего жилья. В уголовном праве, по их мнению, нужно закрепить формулу «Мой дом — моя крепость».

Действующее законодательство ограничивает человека пределами необходимой самообороны в то время, как у преступников никаких рамок нет.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Госдуме предложили запретить уничтожение санкционных продуктов.