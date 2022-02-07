Western Union откажется от переводов внутри России с 1 апреля

Western Union откажется от переводов внутри России с 1 апреля
Клиенты не смогут отправлять внутрироссийские переводы уже с 31 марта. Фото: unsplash

Платежная система Western Union прекратит проводить операции внутри России с апреля 2022 года.

Как сообщает РБК, компания направила банкам-партнерам письмо, в котором говорилось, что решение приняли в связи с низкой востребованностью переводов внутри России. Международные переводы продолжат осуществляться в обычном режиме.

Клиенты не смогут отправлять внутрироссийские переводы уже с 31 марта. С 1 апреля нельзя будет получить выплату или возврат. До этого момента, с 24 марта, система снизит лимит внутренних переводов до 5000 рублей.

При этом переводы, отправленные до 31 марта, но которые не дошли до адресата, можно будет вернуть с 1 апреля в отделениях «Почты России».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что санкции США против России могут дестабилизировать мировую систему финансов.

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