В мире коронавирусом заразилось 394,7 млн человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 394,7 миллиона, а число летальных исходов — 5,7 миллиона. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Согласно данным, по состоянию на утро 7 февраля в университет поступили сведения о 394 795 991 зараженных и 5 739 080 умерших. Вакцинированы от коронавируса в мире более 10,05 миллиарда человек.

Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в американский университет, зарегистрировано в США — 76 505 442. Далее следуют Индия (42 188 138), Бразилия (26 546 399).

В России, по данным университета, общее число инфицированных достигло 112 612 259. Жертв коронавируса в РФ насчитывается 12 612 259 | 328 664.

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