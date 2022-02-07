Коронавирусом за сутки заразились 13,3 тысячи петербуржцев

Коронавирусом за сутки заразились 13,3 тысячи петербуржцев
В Петербурге коронавирус продолжает набирать обороты. Фото: pexels

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Еще 13 372 петербуржца сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение минувших суток.

Об этом сегодня, 7 февраля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением ковида. Всего с начала пандемии в Северной столице заболели 1 157 352 местных жителя. При этом 893 787 пациентов смогли вылечиться от инфекции, в том числе 3 359 за последние сутки.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус подхватили еще 15 442 человека. Третье место у Подмосковья — 12 230 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что вирусолог предсказал появление более заразных штаммов COVID-19.

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