В Ленобласти коронавирусом заразилось еще 2 323 человека

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 2 323 случая заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 7 февраля, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 129 478 случаев ковида. При этом выздоровели 105 556 пациентов, в том числе 409 за последние сутки. Кроме того, стало известно о четырех летальных исходах, которые подтвердили за прошедший день. Общее число жертв коронавируса в 47 регионе достигло 3 197.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус подхватили еще 15 442 человека. Третье место у Подмосковья — 12 230 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что вирусолог предсказал появление более заразных штаммов COVID-19.