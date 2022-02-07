В Петербурге скончались еще 64 пациента с коронавирусом

В Петербурге за сутки медики зарегистрировали смерти 64 человек с положительным тестом на коронавирус. Об этом сегодня, 7 февраля, сообщил оперативный штаб по борьбе с ковид-19.

Петербург сегодня на втором месте среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Северную столицу обогнала Москва, где выявлен 83 летальных исхода за сутки. Тройку замыкает Московская область — 39 смертей. В Ленинградской области от умерли еще четыре пациента с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

Отметим, что число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 30 331. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 336 023 человек, в том числе 609 за вчерашний день.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что вирусолог предсказал появление более заразных штаммов COVID-19.