В России за сутки выявили почти 172 тысячи случаев COVID-19

В России за сутки выявили почти 172 тысячи случаев COVID-19
Россияне продолжают заболевать коронавирусом. Фото: unsplash

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 171 905 человек.

Об этом стало известно сегодня, 7 февраля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 12 982 023.

За вчерашний день жертвами коронавируса стали 609 жителей страны. Всего с начала пандемии от последствий инфекции скончались 336 023 граждан. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 55 683 человека. Общее количество выздоровлений достигло 10 624 954.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус подхватили еще 15 442 человека. Третье место у Подмосковья — 12 230 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что вирусолог предсказал появление более заразных штаммов COVID-19.

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