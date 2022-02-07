На Выборгской набережной потушили пожар в производственном здании

На Выборгской набережной потушили пожар в производственном здании
Пожар потушили. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на Выборгской набережной, которому был присвоен дополнительный номер 1-БИС.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, о пожаре на Выборгской набережной, дом 55/1, стало известно в 9:19. В четырехэтажном производственном здании загорелась обстановка на первом этаже. Огонь распространился по площади 60 квадратных метров. Пожарными был подан дополнительный номер 1-БИС.

Возгорание локализовали к 9:53. Спустя еще 15 минут от номера 1-БИС отказались, а сам пожар потушили.

Предварительно, в результате пожара никто не пострадал. На месте ЧП работали 25 человек личного состава МЧС и шесть единиц техники.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что были слышны взрывы: 30 спасателей тушили автомастерскую на Гранитной.

выборгская набережная мчс новости СПб пожар


 

Новости партнеров
Конфликт двух петербуржцев: в сети
Конфликт двух петербуржцев: в сети "сцепились" Собчак и Шнуров
Скончалась итальянская актриса Моника Витти
Скончалась итальянская актриса Моника Витти
Зэки не станут убирать снег за подчиненных Беглова
Зэки не станут убирать снег за подчиненных Беглова
Выходные унесли жизни пятерых известных личностей: страна лишилась не только Куравлева и Мережко
Выходные унесли жизни пятерых известных личностей: страна лишилась не только Куравлева и Мережко
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Выборгской набережной потушили пожар в производственном здании
Пожару на Выборгской набережной присвоили номер 1 БИС
Из банкетного зала в Петербурге эвакуировали 200 человек после сообщения о бомбе
Выстрел из газового пистолета от соседа сломал петербуржцу нос
Пьяная ссора братьев-близнецов в Петербурге закончилась резней
Инфекционист оценил точность экспресс-тестов на COVID-19
В понедельник жителям Петербурга пообещали снег и до +1 градуса
На дорогах Петербурга утром собрались 4-балльные пробки