На Выборгской набережной потушили пожар в производственном здании

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на Выборгской набережной, которому был присвоен дополнительный номер 1-БИС.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, о пожаре на Выборгской набережной, дом 55/1, стало известно в 9:19. В четырехэтажном производственном здании загорелась обстановка на первом этаже. Огонь распространился по площади 60 квадратных метров. Пожарными был подан дополнительный номер 1-БИС.

Возгорание локализовали к 9:53. Спустя еще 15 минут от номера 1-БИС отказались, а сам пожар потушили.

Предварительно, в результате пожара никто не пострадал. На месте ЧП работали 25 человек личного состава МЧС и шесть единиц техники.

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