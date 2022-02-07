Роспотребнадзор: мутации коронавируса могут привести к появлению новых штаммов

В Роспотребнадзоре не исключают, что возможно появление новых штаммов коронавируса.
Так считает замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная. Об этом она сообщила в эфире телеканала «Россия 1».
По словам специалиста, коронавирус продолжает мутировать, а это, в свою очередь, может привести к появлению новых штаммов. Несмотря на это, скорее всего, они не будут опаснее предыдущих.
Специалист считает, что ковид может стать еще более заразным, однако тяжелее люди вряд ли начнут болеть. В этом случае, объяснила Пшеничная, действующих мер по борьбе с коронавирусом будет достаточно.
Но в случае, если новые штаммы приведут к тому, что у граждан будет наблюдаться более тяжелое течение болезни, то Роспотребнадзору, возможно, придется вернуть отмененные ограничения.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач предупредил, что фастфуд и сладости ослабляют иммунитет при коронавирусе.