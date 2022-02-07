Роспотребнадзор: мутации коронавируса могут привести к появлению новых штаммов

Роспотребнадзор: мутации коронавируса могут привести к появлению новых штаммов
Специалисты надеятся, что новые штаммы коронавируса не будут опаснее предыдущих. Фото: pexels.com

В Роспотребнадзоре не исключают, что возможно появление новых штаммов коронавируса.

Так считает замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная. Об этом она сообщила в эфире телеканала «Россия 1».

По словам специалиста, коронавирус продолжает мутировать, а это, в свою очередь, может привести к появлению новых штаммов. Несмотря на это, скорее всего, они не будут опаснее предыдущих.

Специалист считает, что ковид может стать еще более заразным, однако тяжелее люди вряд ли начнут болеть. В этом случае, объяснила Пшеничная, действующих мер по борьбе с коронавирусом будет достаточно.

Но в случае, если новые штаммы приведут к тому, что у граждан будет наблюдаться более тяжелое течение болезни, то Роспотребнадзору, возможно, придется вернуть отмененные ограничения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач предупредил, что фастфуд и сладости ослабляют иммунитет при коронавирусе.

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