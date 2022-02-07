«Третий парк» купил петербургского перевозчика ПТК

Теперь в руках владельца крупного петербургского перевозчика АО «Третий парк» Кирилла Дьяковского еще и «Петербургская транспортная компания» (ПТК).

Дьяковский является единственный собственников компании. Соответствующие изменения указаны в ЕГРЮЛ 27 января 2022 года.

Напомним, что такие компании, как ПТК, «Третий парк» и «Питеравто» довольно давно находились в тройке крупнейших организаций Северной столицы, которые занимаются пассажирскими перевозками.

Однако летом 2021 года ПТК сдал свои позиции. По результатам аукционов в рамках транспортной реформы, перевозчик не выиграл ни одного конкурса.

Вместо ПТК в тройке лидеров оказалась московская компания «Домтрансавто».

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