«Третий парк» купил петербургского перевозчика ПТК

&#171;Третий парк&#187; купил петербургского перевозчика ПТК
"Третий парк" приобрел петербургского перевозчика ПТК. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Теперь в руках владельца крупного петербургского перевозчика АО «Третий парк» Кирилла Дьяковского еще и «Петербургская транспортная компания» (ПТК).

Дьяковский является единственный собственников компании. Соответствующие изменения указаны в ЕГРЮЛ 27 января 2022 года.

Напомним, что такие компании, как ПТК, «Третий парк» и «Питеравто» довольно давно находились в тройке крупнейших организаций Северной столицы, которые занимаются пассажирскими перевозками.

Однако летом 2021 года ПТК сдал свои позиции. По результатам аукционов в рамках транспортной реформы, перевозчик не выиграл ни одного конкурса.

Вместо ПТК в тройке лидеров оказалась московская компания «Домтрансавто».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 1 апреля автобус №247 в Петербурге заменит маршрутку К-2 МЕГА.

новости СПб перевозчик ПТК


 

Новости партнеров
Зэки не станут убирать снег за подчиненных Беглова
Зэки не станут убирать снег за подчиненных Беглова
«Зловонное дыхание пустоты»: Стас Пьеха оправдался за отказ от встреч с бабушкой Эдитой
«Зловонное дыхание пустоты»: Стас Пьеха оправдался за отказ от встреч с бабушкой Эдитой
«Постомикронный» синдром: от потери голоса до сосудистого спазма
«Постомикронный» синдром: от потери голоса до сосудистого спазма
Перепутал папки: Борис Джонсон
Перепутал папки: Борис Джонсон "дал маху" во время встречи с Зеленским в Киеве
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Третий парк» купил петербургского перевозчика ПТК
В БЦ на Казанской улице агрессивный посетитель рассек администратору бровь
Песков заявил, что увольнение петербургской учительницы за чтение стихов ...
В Петербурге высота снега установила рекорд
Похороны в России могут сделать госуслугой
В Невском районе очевидцы видели, как вспыхнул автомобиль
Врача медцентра на Сикейроса, где 7 пациентов умерло от бария, заключили ...
Петербуржцам объяснили, как дистанционно открыть больничный: врач позвонит ...