До весны еще далеко, а у петербуржцев уже капель в квартирах: горожане подставляют тазики под протечки с крыш

После оттепели и уборки крыш у многих петербуржцев в квартирах зазвенела капель. Пострадавшие жители Петербурга «хвастались» домашними потопами.

Так, например, в квартире по улице Черняховского в доме №73 в ход идет даже форма для выпечки. Спастись от дождя помогает любая глубокая тара, которая попадается под руку. Пострадавшим объяснили, что протечек 7 февраля очень много по Петербургу, уже кровельщиков не хватает. Заявку зафиксировали, однако совета дать не дали. Позднее к жильцам пришли из домуправа. На чердаке расстелили полиэтилен, но после этого стало течь еще больше. Потерпевшая объяснила, что такое случилось впервые за пять лет.

Также неприятная ситуация сложилась и в квартире на 6-ой линии Васильевского. Горожанин объяснил, что днем ранее чистили крышу и, наверное, «пробили крышу балкона, теперь вода течёт ко мне в квартиру».

В доме №38 по Шпалерной улице уже не просто капает, там настоящий потоп, пишет «Фонтанка».

«Всю зиму нас топит сверху тающий снег. Дыры в кровле, ЖК проблему не решает и даже акт не составляет — сославшись на очередь по актам…Прям стыдно и очень мокро.. Производительность потопа ведро/час», — рассказывает женщина.

Такая же ситуация сложилась и в доме №4 на 5-й Советской, и на Социалистической улице, в доме №15.

Напомним, коммунальная катастрофа и у жильцов последнего этажа дома 13 по Тамбовской улице. Как рассказали gazeta.spb.ru, горе-коммунальщики повредили кровлю, оставили на крыше наледь, снежные шапки и ушли. В итоге всё это растаяло и оказалось в квартирах жильцов.