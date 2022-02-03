Петербургские пенсионеры решили спеть песню из фильма «Титаник» в затопленной квартире

Петербургские пенсионеры решили спеть песню из фильма &#171;Титаник&#187; в затопленной квартире
Падающие с крыш глыбы льда являются серьезной угрозой для жителей Петербурга. Фото: pixabay.com

Жители Петербурга решили спеть песню из культового фильма. По их словам, такая композиция лучше всего описывает коммунальную катастрофу, ставшую настоящим испытанием для пенсионеров, проживающих на последнем этаже дома 13 по Тамбовской улице.

Как рассказали gazeta.spb.ru, горе-коммунальщики сделали из их жилья кабриолет, повредив кровлю, оставили на крыше наледь, снежные шапки и ушли. В итоге всё это растаяло и оказалось в квартирах жильцов. Пожилые люди остались в недоумении.

«Ничего не делав с начала зимы «безрукие» коммунальщики сломали нам крышу и теперь трусливо отмалчиваются, не реагируя на обращения», – говорят жильцы дома 13 по Тамбовской улице.

Жители уверены, что столь масштабных протечек можно было избежать.

«Ни совести, ни страха», – рассказывают они о работе Жилкомсервиса номер 1 Фрунзенского района.

Петербургские пенсионеры, не теряют надежды, что на их проблему отреагируют. Поэтому они решили подойти к сложившейся ситуации креативно: спеть песню из фильма «Титаник» в затопленной квартире и отправить видео властям в надежде, что им удастся спасти их «с тонущего корабля».

Не так давно Жилкомсервис получил предупреждение от прокуратуры за то, что планировал брать с жителей района деньги за бесплатные услуги.

«Теперь в организации издеваются над пенсионерами, разбив им крышу и не устранив аварию, из-за которой дело вообще могло закончиться трагедией», — говорит один из пострадавших жильцов.

Сейчас же пожилым людям, проживающим на последних этажах 13 го дома по Тамбовской улице, предлагают жить без крыши до весны.

К слову, крыши по признанию оператора Жилкомсервиса, текут повсеместно. Жители района вынуждены каждую зиму из своего кошелька оплачивать услуги альпинистов за профессиональную очистку кровли от наледи. Вопрос — за что они платят Жилкомсервису, в котором не способны по-человечески оказать аналогичные услуги, не проломив крышу.

Всю зиму жители дома 13 по Тамбовской улице жаловались на огромные сосульки и неубранный с крыши снег. В итоге крыша протекла, сначала не сильно, однако, на заявки жильцов в Жилкомсервисе номер 1 Фрунзенского района не реагировали. По словам жильцов, в итоге затопило все квартиры на последнем этаже в одном из подъездов дома по Тамбовской улице. Жители дома прислали gazeta.spb.ru фото и видео. Судя по кадрам, снег и сосульки убирали лишь на бумаге.

Теперь униженные хамством и безразличием Жилкомсервиса пенсионеры вынуждены спать с тазиками в руках, чтобы их примеру не последовали соседи снизу. Хватит ли сил дотерпеть до весны или руководство Жилкомсервиса сменят раньше? Вопрос остается открытым. Однако, очевидно, что Жилкомсервис номер один Фрунзенского района топит грязной водой не только несчастных пенсионеров, но и имидж Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что коммунальные службы заставили жильцов одного из домов во Фрунзенском районе Петербурга страдать от потопов.

крыша пенсионеры фрунзенский район


 

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