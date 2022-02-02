В Петербурге коммунальщики предложили пенсионерке пожить без крыши до весны

Коммунальные службы заставили жильцов одного из домов во Фрунзенском районе Петербурга страдать от потопов.

По словам жителей, снег с крыши дома 13 по улице Тамбовской не убирали с декабря, в результате чего протекла кровля. Одна из пострадавших, жительница последнего этажа, пенсионерка, бывший преподаватель СПбГУ Галина Наумова вынуждена жить с тазиками, чтобы вода не протекала. По ее словам, снег с крыши практически не чистят, так как окна квартиры выходят во двор.

«Впервые за зиму снег убрали в начале декабря. Это была первая чистка. После этого крышу не чистили. Точнее, они забирались на наш дом, чтобы очистить снег, но наш флигель не трогали. В итоге накопилось очень много снега, огромные сосульки висят. Наши окна выходит во двор, и коммунальщики считают, что он безопасный, поэтому его просто не чистят. Видимо, сейчас, когда стал таять снег, в том месте, где они пробили кровлю, начало сильно протекать. Пострадала наша квартира и у соседки комната залита. Мы добиваемся, чтобы они скинули этот снег, потому что если он будет таять, тогда затопит всю квартиру. Заявления по поводу протечки мы уже несколько раз писали. Все осталось без ответа», — рассказала Галина Наумова.

На жалобу петербургской пенсионерки на пробитую коммунальщиками после «уборки» снега крышу в Жилкомсервисе номер 1 Фрунзенского района пообещали отреагировать весной.

«Ремонтные работы кровли, наверное, будут производиться начиная с весны. Если сейчас начать работы во время снегопада, то будет еще хуже. Вопрос с ремонтом квартиры решается после составления акта, нужно написать заявление с просьбой решить вопрос с ремонтом. После этого этот вопрос должны включить в план работы», — прокомментировали gazeta.spb.ru ситуацию в Жилкомсервисе номер 1 Фрунзенского района.

Всю зиму жители дома 13 по Тамбовской улице жаловались на огромные сосульки и неубранный с крыши снег. В итоге крыша протекла, сначала не сильно, однако, на заявки жильцов в Жилкомсервисе номер 1 Фрунзенского района не реагировали. По словам жильцов, в итоге затопило все квартиры на последнем этаже в одном из подъездов 13-го дома по Тамбовской улице. Но вместо того, чтобы сбросить снег коммунальщики попросили горожан потерпеть минимум до весны.

Жители дома прислали gazeta.spb.ru фото и видео с метровыми сосульками, которые, судя по всему, не сбивали ни разу с начала зимнего периода. По словам жильцов, аварию вовремя не локализовали, в итоге оставшийся снег с крыши оказался в квартирах, серьезно затопив их. Теперь людям предлагают жить с тазиками до весны и писать массу документов, хотя на уже отправленные заявки реакции до сих пор нет. Жильцы намерены обращаться за помощью в СМИ и надзорные органы. У пострадавших накопилось много вопросов. В частности, как быть с ответственностью Жилкомсервиса, который или не чистит крыши или присылает рабочих, которые их пробивают? Кто будет оплачивать ремонт? Почему на заявки не реагируют в установленные сроки? И главное — почему пожилые люди должны жить в нечеловеческих условиях из-за чьей-то преступной халатности?

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге начинается очередной рабочий день вместе с характерными для зимы осадками в виде небольшого снега и наледью, которая скрыта за слоем снежного наката.