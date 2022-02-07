Диетолог перечислила вредные напитки при лечении от COVID-19

Диетолог перечислила вредные напитки при лечении от COVID-19
В настоящее время робуста является самым распространённым сортом кофе в мире. Фото: pixabay.com

Врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, какие напитки могут нанести вред во время восстановления после перенесенного коронавируса.

Специалист посоветовала на некоторое время отказаться от крепкого кофе и черного чая. По ее словам, лучше отдавать предпочтение воде. Также не рекомендуется пить сладкие газированные напитки и пакетированные соки.

«Лучше готовить это (соки) дома», — советует врач.

Эксперт также рекомендует самостоятельно готовить морсы и делать настой на основе зеленого чая.

По последним данным, в России выявлено 12 982 023 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 336 023 летальных исхода, выздоровели 10 624 954 человека.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что ученые раскрыли секрет напитка, который может снизить сахар и холестерин, если употреблять его в нужной дозировке. Таким чудо-средством является кофе.

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Диетолог перечислила вредные напитки при лечении от COVID-19
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