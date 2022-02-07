Переговоры Путина и Макрона завершились: итоги встречи

Переговоры президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона завершились.

Беседа двух лидеров продлилась более пяти часов, сообщает РИА «Новости».

«Переговоры закончились. Президенты готовятся к пресс-конференции», — отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Беседа, которую Путин и Макрон вели за столом в Овальном зале, началась в 18:33 мск.

В начале встречи Путин отметил, что, несмотря на постоянные контакты, накопилось много вопросов, которые необходимо обсудить. Он поблагодарил коллегу за участие в решении проблем, связанных со сферой безопасности, а также сообщил о готовности обсудить идеи по решению кризиса на Украине.

Президент Франции, в свою очередь, выразил надежду на то, что в ходе переговоров удастся «найти ответ для всей Европы».

«…я рад, что есть возможность глубоко обсудить все темы, и мы сможем коллективно начать выработку практического ответа для России и для всей Европы. Полезный, практический ответ – это ответ, который позволяет избежать войны, конечно, и построить стабильность, транспарентность и доверие для всех», — отметил он.

По результатам встречи прошла пресс-конференция.

Путин во время пресс-конференции с Макроном рассказал о предложенных США и НАТО гарантиях безопасности. По словам президента РФ, центральные озабоченности России по гарантиям безопасности были проигнорированы США и НАТО. Он отметил, что Россию по-прежнему пытаются успокаивать, что НАТО — сугубо оборонительный союз.

Путин отметил также, что Россия готова дать Порошенко политическое убежище.

По его словам, ряд идей Макрона, о которых пока еще рано говорить, вполне возможны, чтобы положить их в основу дальнейших шагов по Украине.

Российский лидер выразил надежду, что обговоренные сегодня вещи Макрон обсудит и в Киеве.

Макрон, в свою очередь, отметил, что нужны новые механизмы по обеспечению стабильности в Европе, но не путем пересмотра существующих договоренностей — возможно, новые решения по безопасности в Европе будут новаторскими.

Он отметил, что Франция и Россия договорились работать вместе над гарантиями безопасности, сообщает ТАСС.

Макрон заявил, что беспокоен словами Лукашенко про ядерное оружие в Белоруссии, однако подчеркнул, что Путин его успокоил на этот счет.

Путин подчеркнул, что они с Макроном договорились продолжать взаимовыгодное сотрудничество в экономике, политике, культурно-гуманитарной сфере.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что считает, что Кремль надеется получить от президента Франции ответы на озабоченность РФ, связанную с гарантиями безопасности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент Российской Федерации Владимир Путин освободил Наталью Поклонскую от обязанностей посла России в Кабо-Верде. Поклонскую назначена на пост замглавы Россотрудничества.