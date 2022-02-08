В разговоре с Макроном Путин упомянул игнорирование вопросов по гарантиям безопасности

В процессе переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном президент России Владимир Путин отметил, что Запад игнорирует центральные озабоченности Москвы по гарантиям безопасности.

Во время встречи продолжался обмен мнениями между главами государств по поводу адресованных США и НАТО российских предложений. В них содержатся ключевых пункта, которые Запад не замечает . Об этом пишет ТАСС.

Путин заявил, что ни по одному из волнующих Москву пунктов нет ответа, их никак не обозначили. Президент России отметил, что диалог России и Запада не может быть закончен, пока на эти пункты не будет реакции. Путин подчеркнул, что в предложениях Москвы нет ни одного пункта, который нельзя было бы исполнить.

На встрече с французским президентом глава российского государства также рассказал о том, что Россия уже готовит ответ Североатлантическому альянсу и США. По его словам, французскому президенту предоставлена основная суть ответа и информация, что обеспокоенность Москвы связана с общеевропейской безопасностью.

Отметим, что в соглашении по гарантиям безопасности содержатся призывы России не рассматривать Москву в качестве противника и, в частности, отказаться от расширения НАТО на Восток. Также страна предложила странам-членам Североатлантического альянса не включать Украину в состав организации.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что беседа президента России Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона продлилась более пяти часов.