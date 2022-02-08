В Петербурге напавший на цветочный магазин горе-грабитель не смог забрать деньги

В Петербурге напавший на цветочный магазин горе-грабитель не смог забрать деньги
Инцидент произошел на улице Щербакова. Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

Вооруженный мужчина ворвался в цветочный магазин на улице Щербакова. Ушел горе-злоумышленник ни с чем, в тот же день его задержали.

Инцидент произошел 7 февраля. Утром в отдел полиции поступило сообщение о том, что на магазин «Цветочник», расположенный на улице Щербакова, дом 11, совершено разбойное нападение. Неизвестный вошел в помещение магазина, где, угрожая ножом и распылив газовый баллончик в лицо продавцу, потребовал у нее деньги, но, ничего не похитив, скрылся с места происшествия. Момент нападения засняли камеры видеонаблюдения.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в тот же день у дома 3 по улице Щербакова по подозрению в совершении преступления задержан неработающий 20-летний мужчина.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что трое мигрантов ограбили и избили таксиста на Белы Куна. Был объявлен план «Перехват». Машину злоумышленников заметили в пробке во Фрунзенском районе. Подозреваемых задержали.

задержание новости СПб полиция


 

Новости партнеров
Доктор Мясников дал советы по измерению артериального давления
Доктор Мясников дал советы по измерению артериального давления
Два дня на подготовку: первые симптомы «омикрона» появляются очень быстро
Два дня на подготовку: первые симптомы «омикрона» появляются очень быстро
Сиквел ментовских войн: дэпээсник, сломавший оперативнице руку, вину не признал, но девушку пожалел
Сиквел ментовских войн: дэпээсник, сломавший оперативнице руку, вину не признал, но девушку пожалел
"Уханьская тоска": Стас Пьеха рассказал, почему забыл дорогу к дому знаменитой бабушки
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге напавший на цветочный магазин горе-грабитель не смог забрать деньги
В Пушкинском районе мужчина мог бы упасть на гвоздь, но дело было в ноже
Задержан надругавшийся над школьницей в подземном переходе Петербурга мужчина
Эксперты выявили группу крови, влияющую на потерю памяти по мере старения
В проект застройки Охтинского мыса включили исторический парк
Власти поручили ЦБ усилить контроль за денежными операциями клиентов
Мокрый снег и гололед ожидают петербуржцев во вторник
«Тишь да гладь»: на дорогах Петербурга утром 8 февраля спокойно и ...