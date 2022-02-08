В Петербурге напавший на цветочный магазин горе-грабитель не смог забрать деньги

Вооруженный мужчина ворвался в цветочный магазин на улице Щербакова. Ушел горе-злоумышленник ни с чем, в тот же день его задержали.

Инцидент произошел 7 февраля. Утром в отдел полиции поступило сообщение о том, что на магазин «Цветочник», расположенный на улице Щербакова, дом 11, совершено разбойное нападение. Неизвестный вошел в помещение магазина, где, угрожая ножом и распылив газовый баллончик в лицо продавцу, потребовал у нее деньги, но, ничего не похитив, скрылся с места происшествия. Момент нападения засняли камеры видеонаблюдения.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в тот же день у дома 3 по улице Щербакова по подозрению в совершении преступления задержан неработающий 20-летний мужчина.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что трое мигрантов ограбили и избили таксиста на Белы Куна. Был объявлен план «Перехват». Машину злоумышленников заметили в пробке во Фрунзенском районе. Подозреваемых задержали.