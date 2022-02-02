Трое мигрантов ограбили и избили таксиста на Белы Куна

Был объявлен план «Перехват». Машину злоумышленников заметили в пробке во Фрунзенском районе. Подозреваемых задержали.

Об этом сообщает пресс-служба Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Петербургу и Ленобласти 2 февраля.

Оперативникам сообщили, что на улице Белы Куна случился дорожный конфликт, в результате которого несколько человек избили водителя такси, украли у него телефон и деньги, а затем скрылись на автомобиле «Hyundai». Был введен план «Перехват»

Днем подозреваемые в нападении на таксиста были задержаны сотрудниками Росгвардии на улице Салова. Ими оказались граждане одной из среднеазиатских республик. Всех отправили в отдел полиции.

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