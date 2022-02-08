Сергей Перминов прокомментировал заявление Китая и России: сигнал миру

Замсекретаря генсовета «Единой России», сенатор Сергей Перминов назвал утвержденное в Пекине заявление сигналом миру и рассказал о том, как политическая сигнализация строится на гранях смыслов.

Исторический документ был подписан главами России и Китая во время открытия зимних Олимпийских игр в Пекине. В статье демократия трактуется как способ участия граждан в управлении собственной страной в интересах повышения благосостояния населения и обеспечения принципа народовластия.

Как отметил Перминов в статье для Online47, демократия в видении китайского народа – это власть, проистекающая из воли народа, из поддержки народа, выражаемой в выборе им своего общего пути, который соединяется с высшим смыслом, когда цель обращена к обеспечению благосостояния на рода и страны в целом. В такой вариации многие открыли для себя грани, близкие по духу россиянам, что также находит отражение и в работе «Единой России».

«Мы видим высшую справедливость в том, чтобы возможности были равными, чтобы конкуренция была честной», — подчеркнул Перминов.

Перминов также отметил прибытие российского лидера на открытие Игр. По его словам, личный визит Владимира Путина стал мощным источником дипломатических сигналов в период нынешней пандемии коронавируса, когда встречи происходят в основном дистанционно.

В заключение политик добавил, что утвержденное в Пекине заявление – сигнал миру, открытый, прозрачный и честный. Документ провозглашает новую эпоху международных отношений, говорит о демократии и глобальном устойчивом развитии.

Напомним, XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Паралимпиада пройдет с 4 по 13 марта.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российским спортсменам, которые получат золотые медали на Олимпийских и Паралимпийских играх в Пекине, выплатят по 4 миллиона рублей от правительства РФ. Серебряные медалисты — 2,5 миллиона рублей, бронзовые — 1,7 миллиона рублей. Соответствующее решение приняло правительство. Вознаграждение полагается также тренерам и специалистам самых разных направлений.