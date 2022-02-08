Петербуржец обжег лоб после взрыва маргарина в микроволновке

Петербуржец обжег лоб после взрыва маргарина в микроволновке
Маргарин взорвался. Фото: pixabay

По всей видимости, маргарин, который молодой человек решил подогреть в микроволновке, оказался не очень хорошего качества. Или же 22-летний парень 7 февраля, вечером, слишком долго топил маслянистое вещество.

Жителю Северной столицы потребовалась помощь медиков после взрыва «опасного» маргарина в микроволновке. Парень получил ожоги плеча, шеи и лба, передают НЕВСКИЕ НОВОСТИ.

Пострадавшего забрали из квартиры на Софийской улице и повезли в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе.

По предварительной информации, потерпевший захотел разогреть маргарин в микроволновой печи, однако результат вышел иной. Врачи после взрыва диагностировали петербуржцу термические ожоги горячим пищевым маслом на плече, шее и лбу. Состояние горожанина оценили как удовлетворительное.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербурженку госпитализировали с ожогами 60% лица и черепно-мозговой после солярия.

взрыв маргарин микроволновая печь новости СПб происшествие софийская улица


 

Новости партнеров
«Постомикронный» синдром: от потери голоса до сосудистого спазма
«Постомикронный» синдром: от потери голоса до сосудистого спазма
Сиквел ментовских войн: дэпээсник, сломавший оперативнице руку, вину не признал, но девушку пожалел
Сиквел ментовских войн: дэпээсник, сломавший оперативнице руку, вину не признал, но девушку пожалел
Перепутал папки: Борис Джонсон
Перепутал папки: Борис Джонсон "дал маху" во время встречи с Зеленским в Киеве
Прощание с Куравлевым закончилось скандалом: «Не заслужил такого свинства!»
Прощание с Куравлевым закончилось скандалом: «Не заслужил такого свинства!»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржец обжег лоб после взрыва маргарина в микроволновке
Порошенко ответил Путину на предложение о политическом убежище в России
700 человек были срочно эвакуировали с Красной площади
В петербургском метро заметили женщину в «кошачьей» шубе
Россияне взяли рекордное число кредитов, опасаясь дальнейшего падения рубля
В Госдуме считают необходимым каждый год индексировать все соцвыплаты
Россияне определили самый надежный для способ хранения денег
За неверный шаг мог наказать: как жил Градский с Коташенко перед смертью