Петербуржец обжег лоб после взрыва маргарина в микроволновке

По всей видимости, маргарин, который молодой человек решил подогреть в микроволновке, оказался не очень хорошего качества. Или же 22-летний парень 7 февраля, вечером, слишком долго топил маслянистое вещество.
Жителю Северной столицы потребовалась помощь медиков после взрыва «опасного» маргарина в микроволновке. Парень получил ожоги плеча, шеи и лба, передают НЕВСКИЕ НОВОСТИ.
Пострадавшего забрали из квартиры на Софийской улице и повезли в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе.
По предварительной информации, потерпевший захотел разогреть маргарин в микроволновой печи, однако результат вышел иной. Врачи после взрыва диагностировали петербуржцу термические ожоги горячим пищевым маслом на плече, шее и лбу. Состояние горожанина оценили как удовлетворительное.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербурженку госпитализировали с ожогами 60% лица и черепно-мозговой после солярия.