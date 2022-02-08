Во вторник вечером на магистралях Петербурга пробки 5 баллов

В Петербурге вечером на дорогах замечены пятибалльные пробки. В вторник вечером, 8 февраля, магистрали Северной столицы частично «заблокированы».

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 19:00, в городе пятибалльные пробки. Движение на дорогах затруднено. 5-балльные трудности будут продолжаться до 20 часов. Затем заторы станут трехбалльными.

«Красные» участки замечены на Кантемировской улице, на проспекте Маршала Блюхера, на Кушелевской дороге, на Гражданском проспекте, на Невском проспекте, на КАД, на Лиговском проспекте, на набережной Обводного канала, на набережной реки Фонтанки, на Садовой улице, на проспекте Римского-Корсакова, на Среднем проспекте В.О., на набережной Макарова, на шоссе Революции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что авария во Всеволожске заблокировала движение к Дороге жизни.