В среду в Ленобласти потеплеет до плюс двух градусов

В среду в Ленобласти потеплеет до плюс двух градусов
Снег в некоторых регионах может пойти в ближайшее время. Фото: pixabay.com

В среду, 9 февраля, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода.

В большинстве районов выпадет небольшой, ночью умеренный, снег. Ветер ночью ожидается переменный ос скоростью 2-5 метров в секунду, утром и днем его сменить юго-западный, западный, который будет дуть с порывами 5-10 метров в секунду.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночное время суток столбики термометров покажут -1…-6 градусов, днем температура воздуха ожидается на уровне +2…-3 градусов. Атмосферное давление будет мало меняться. На дорогах ожидается гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что жителей Ленобласти предупредили о снеге и гололедице 27 января.

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