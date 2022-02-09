В Петербурге будет скользко и снежно в среду

В Петербурге будет скользко и снежно в среду
В Петербурге снова выпадет снег. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин

В Петербурге ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдет небольшой снег, мокрый снег, возможна гололедица. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

В среду, 9 февраля, синоптическая ситуация будет определяться периферией очередного североатлантического циклона, выходящего своим центром на север Скандинавии.

«Возвращение оттепели», — написал синоптик в своем Facebook.

Температура воздуха в городе составит от 0 до +2 градусов, в Ленобласти столбики термометров поднимутся до -2…+3. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью до 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 750 мм ртутного столба, что ниже нормы.

В четверг потепление усилится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в среду, 9 февраля, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода.

михаил леус новости СПб погода


 

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