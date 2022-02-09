ПФР предоставит неработающим родителям от 25 до 33 тысяч

Пенсионный фонд России предоставит гражданам выплаты, которыми раньше не занимался. Уже скоро некоторая группа граждан сможет получить денежные выплаты, которые с первого февраля стали еще больше за счет новой индексации.

В этот раз речь идет о выплатах неработающим гражданам, у которых в семье рождается ребенок. Об этом пишет PRIMPRESS. Только с этого года ПФР начала заниматься этой единовременной выплатой.

При этом уровень доходов членов семьи не учитывается, только очень важно, чтобы родители были неработающими. С начала февраля за счет индексации на 8,4% размер пособия стал больше. Также играет роль районный коэффициент. В зависимости от района проживания выплаты могут составить от 24 567,33 рублей до 32 756,43 рублей, отметили в ПФР.

Деньги от фонда могут получить и неработающие родители, которые осуществляют уход за ребенком до полутора лет. В таком случае могут быть положены выплаты от 9 213,37 до 12 284,50 рубля.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что помимо положенные выплат в феврале пенсионеры могут получить бонус к выплатам.