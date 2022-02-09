Семьи, имеющие временную прописку в Петербурге, смогут рассчитывать на детские пособия

ЗакС Санкт-Петербурга решил рассмотреть поправки в Социальный кодекс города, где говорится о детских пособиях семьям с временной пропиской.

Таким образом малообеспеченные семьи, которые не имеют постоянную прописку в Санкт-Петербурге смогут получать пособие на детей от 3 до 7 лет. Об этом сообщает пресс-служба ЗакСа.

Подобные меры были впервые введены во время первой волны коронавирусной инфекции. В рамках совместного финансирования с федеральным центром в Северной столице было выделено 2 млрд рублей за первый год закона.

Председатель ЗакСа Александр Бельский утверждает, что такая поддержка должна касаться всех граждан, а не только с постоянной регистрацией.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что уже скоро некоторая группа граждан сможет получить денежные выплаты, которые с первого февраля стали еще больше за счет новой индексации. Речь идет о пособие неработающим с детьми.